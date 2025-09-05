YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İstanbul ilçe kongreleri devam edecek

CHP’de yaşanan kriz, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ile başladı. Kongrede Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarak İstanbul İl Başkanı seçildi. Ancak seçim sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kongreye ilişkin “hile” ve “seçim kanununa muhalefet” iddialarıyla soruşturma başlattı.

MAHKEMEDEN KAYYUM KARARI

2 Eylül 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik kayyum heyeti atadı. Ayrıca ilçe kongrelerinin durdurulmasına karar verildi. Bu karar sonrası Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları da kongrelerin yapılamayacağını duyurdu.

CHP, alınan kararların “tam kanunsuzluk” oluşturduğunu savunarak YSK’ye başvurdu. Parti dilekçesinde, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğunu ileri sürdü.

YSK’NİN KARARI: KONGRELER DEVAM EDECEK

YSK, bugün saat 14.30’da toplandı ve CHP’nin başvurusunu karara bağladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, “Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı. Ancak kurul, CHP’nin kayyum atamasına karşı yaptığı itirazı reddetti.