YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İstanbul ilçe kongreleri devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’daki ilçe kongrelerine yönelik yaptığı itirazı kabul etti. YSK Başkanı Ahmet Yener, alınan karar doğrultusunda İstanbul’daki ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İstanbul ilçe kongreleri devam edecek
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP’de yaşanan kriz, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ile başladı. Kongrede Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarak İstanbul İl Başkanı seçildi. Ancak seçim sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kongreye ilişkin “hile” ve “seçim kanununa muhalefet” iddialarıyla soruşturma başlattı.

MAHKEMEDEN KAYYUM KARARI

2 Eylül 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik kayyum heyeti atadı. Ayrıca ilçe kongrelerinin durdurulmasına karar verildi. Bu karar sonrası Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları da kongrelerin yapılamayacağını duyurdu.

CHP, alınan kararların “tam kanunsuzluk” oluşturduğunu savunarak YSK’ye başvurdu. Parti dilekçesinde, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğunu ileri sürdü.

YSK’NİN KARARI: KONGRELER DEVAM EDECEK

YSK, bugün saat 14.30’da toplandı ve CHP’nin başvurusunu karara bağladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, “Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı. Ancak kurul, CHP’nin kayyum atamasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Sigorta için akılalmaz plan: Damar cerrahı kendi ayaklarını kestirdiSigorta için akılalmaz plan: Damar cerrahı kendi ayaklarını kestirdiDünya
İnsanlara saldıran ayılar için kritik karar: Avlanacak mı?İnsanlara saldıran ayılar için kritik karar: Avlanacak mı?Yurt
ysk chp kongre
Günün Manşetleri
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!