Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'de tamamlandı.
Sürenin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen isimlerle ilgili açıklama geldi.
Adaylığı kesinleşen isimler, Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş.
Ayrıntılar gelecek...
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