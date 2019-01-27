YSK Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir."

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde partilerin pusuladaki yerleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapılıyor.



KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:



Saadet Partisi- 1

Bağımsız Türkiye Partisi- 2

Türkiye Komünist Partisi - 3

Vatan Partisi- 4

Büyük Birlik Partisi - 5

Hür Dava Partisi - 6

Cumhuriyet Halk Partisi - 7

Ak Parti- 8

Demokrat Parti - 9

Milliyetçi Hareket Partisi - 10

İyi Parti- 11

HDP- 12

Demokratik Sol Parti - 13





Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.



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