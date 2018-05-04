100 bin imzayı 6 güne sıkıştıran, vatandaşın dilekçe hakkını engelleyen, yurtdışındaki seçmenin imza hakkını gasp eden YSK şimdi de aday masalarını yasakladı!

AKP ve MHP'nin 'darbe' gibi baskın erken seçim kararının ardından başlayan hukuksuz seçim sürecinde skandallar bitmiyor. 24 Haziran'da muhalefeti hazırlıksız yakalamaya çalışan AKP-MHP ortaklığı, seçim sürecini 2 aya sıkıştırdı. Ardından, vatandaşın dilekçe hakkını elinden alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanları için toplanması gereken 100 bin imzayı 6 güne sıkıştırdı. Üstelik yurtdışında yaşayan seçmenlerin imza verme hakkını da elinden aldı.



Son hukuksuzluk, imza sürecinin başladığı bugün atıldı.



YSK, Cumhurbaşkanı adayları için kampanya düzenleyip imza toplayan partilerin stand/masa kurmasını yasakladı.



İşte YSK'nın yasaklama belgesi....

