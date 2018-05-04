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YSK'dan bir skandal daha: Aday masalarını yasakladı

100 bin imzayı 6 güne sıkıştıran, vatandaşın dilekçe hakkını engelleyen, yurtdışındaki seçmenin imza hakkını gasp eden YSK şimdi de aday masalarını yasakladı!

YSK'dan bir skandal daha: Aday masalarını yasakladı

AKP ve MHP'nin 'darbe' gibi baskın erken seçim kararının ardından başlayan hukuksuz seçim sürecinde skandallar bitmiyor. 24 Haziran'da muhalefeti hazırlıksız yakalamaya çalışan AKP-MHP ortaklığı, seçim sürecini 2 aya sıkıştırdı. Ardından, vatandaşın dilekçe hakkını elinden alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanları için toplanması gereken 100 bin imzayı 6 güne sıkıştırdı. Üstelik yurtdışında yaşayan seçmenlerin imza verme hakkını da elinden aldı.

Son hukuksuzluk, imza sürecinin başladığı bugün atıldı.

YSK, Cumhurbaşkanı adayları için kampanya düzenleyip imza toplayan partilerin stand/masa kurmasını yasakladı.

İşte YSK'nın yasaklama belgesi....

Etiketler; #ysk
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