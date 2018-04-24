Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin 5 günlük kısa bir süre düşündüğü öğrenildi. Vatan Partisi, seçim takvimine ilişkin hazırlanan taslağın hayata geçmesi durumunda YSK'nın baskın seçim darbesine ortak olacağını söyledi. Parti kurmayları, bütün engellemeleri aşacaklarını vurguladı.

Seçmenlere, Cumhurbaşkanı adayı göstermeleri için 5 günlük başvuru süresi verileceği öğrenildi. Tepkiler gecikmedi.



24 Haziran'daki erken seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın nasıl toplanacağı belli olmaya başladı.



Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçim takvimine ilişkin birden fazla taslak takvim hazırladığı belirtildi. Bu taslak takvimlerde ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına ilişkin YSK'nın 5 günlük kısa bir süre vermeyi planladığı öğrenildi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkanları Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmaması için kumpas kurulduğunu söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz de seçmenlerin 5 gün içinde bizzat seçim kurullarına gitmeye zorlamanın hukuki olmadığını belirtti.



Vatan Partisi kurmayları, kumpasları bozmak için vatandaşları Perinçek'in adaylığına imza vermeye çağırdı.







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