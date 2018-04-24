YSK, 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu. YSK'nın 100 bin imza için 5 gün süre tanıdığı öğrenildi

YSK Başkanı Sadi Güven, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyona katıldı.



24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiklerini belirten Güven, uyum yasalarının geçmesinin ardından seçim takvimini resmen kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.



Güven, İyi Parti'nin 24 Haziran erken seçimlerine katılması kararını YSK'nin oy birliğiyle aldığını açıkladı.



Aydınlık'ın ulaştığı bilgiye göre YSK tarafından siyasi partilere gönderilen seçim takviminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için toplanılması gereken 100 bin imza için 5 gün süre tanınıyor.

CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı adayları arasında imza toplaması gereken sadece Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bulunuyor.