Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza konusunda noter şartı aranmasına tepkiler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan savunmuştu “noter” şartını. Vatan Partisi ise noteri zorunlu kılmanın Anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekmişti.
Tartışmalar sürerken Bilgisayar Mühendisleri Odasından dikkat çeken bir açıklama geldi.
Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu kanunda elektronik imzanın, ıslak imza ile eş değer olduğunu hatırlattı.
Konu, Meclis’in de gündemindeydi. Açıklamayı, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptı.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın noter onayıyla toplanmasını şart koşan AKP’ye bir tepki de Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan geldi. Açıklamada aday gösterme sürecinin e-devlet üzerinden yapılabileceği vurgulandı. “Noter” şartına Meclis’ten de eleştiriler var
Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza konusunda noter şartı aranmasına tepkiler sürüyor.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.