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"YSK e-Devlet'ten bir servis açabilir"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın noter onayıyla toplanmasını şart koşan AKP’ye bir tepki de Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan geldi. Açıklamada aday gösterme sürecinin e-devlet üzerinden yapılabileceği vurgulandı. “Noter” şartına Meclis’ten de eleştiriler var

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza konusunda noter şartı aranmasına tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan savunmuştu “noter” şartını. Vatan Partisi ise noteri zorunlu kılmanın Anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekmişti.

Tartışmalar sürerken Bilgisayar Mühendisleri Odasından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu kanunda elektronik imzanın, ıslak imza ile eş değer olduğunu hatırlattı.

Konu, Meclis’in de gündemindeydi. Açıklamayı, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #e-devlet #ysk
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