Seçimin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen gözler hâlâ Yüksek Seçim Kurulunda. Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptığı olağanüstü itirazların 3 Mayıs cuma gününe kadar sonuçlandırılması bekleniyor.

Türk siyaset tarihine, bugüne kadar yapılan en tartışmalı seçimlerden biri olarak geçen yerel seçimlerin üzerinden 1 ay geçti. Çoğu seçim bölgesinde sandık sonuçlarına itirazlar yapıldı. Bazı yerlerde seçimin tekrarlanmasına karar verildi, bazı yerlerde oylar tekrar sayıldı ve kazanan partiler değişti.



31 Mart seçimlerinin en tartışmalı yeri ise İstanbul oldu. Aradaki fark seçmen sayısına kıyasla az olunca sandık sonuçlarına itirazlar peş peşe geldi. Oylar yeniden sayldı. Aradaki fark değişmeyince ortaya bu kez sandık kurullarındaki heyetlere ve seçmenlere yönelik itirazlar devreye girdi. Cumhur İttifakının ortakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulundu.



Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başlamasına rağmen gözler YSK'nın vereceği karara çevirilmiş durumda. Olağanüstü itirazın karara bağlanması için ise son viraja girildi.



Yüksek Seçim Kurulunun, yerel seçimin ardından AKP ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını Mayıs ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.



AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verilmişti.



Bu kapsamda 23 Nisan'da AKP'nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılması için ilçe seçim kurullarına beş gün süre tanımıştı. Kurul, yine AKP'nin ek dilekçesi ile İstanbul'daki 46 bin 447 seçmenin araştırılmasına karar verdi.



YSK, AKP'nin Büyükçekmece itirazını ise ilçe seçim kurullarından gelecek araştırma sonuçlarına göre inceleyecek.



YSK üyeleri, ilçe seçim kurullarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre değerlendirme yapacak. Kurulun son kararını en geç 3 Mayıs Cuma gününe kadar vermesi bekleniyor.







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