YSK, İyi Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek

YSK, İyi Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.



AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini bildirmişti.



YSK'ya, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını söyleyen Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu bildirmişti.



Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söylemişti.



Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak." demişti.



ulusal.com.tr