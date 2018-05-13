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YSK kesin aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu

YSK kesin aday listesini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, yer alacak kesin cumhurbaşkanı adaylarının isimleri yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun 9 Mayıs tarihli, 2018/426 sayılı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesi Resmi Gazete'nin 10 Mayıs tarihli, 30417 sayılı nüshasında yayımlanmış olup Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesine 11 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

 Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.
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