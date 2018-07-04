Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği resmi sonuçları açıklandı
YSK Başkanı Sadi Güven:
"Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız kendi oy kullandıkları sandık olmak üzere tüm türkiye genelinde kullanılan oyların sandık sonuç tutanaklarını görebileceklerdir. Vatandaşlarımızdan mail adresini bildiren 951.550 kişiye seçim bilgilendirme maili gönderilmiştir. Temsilcisi bulunan siyasi parti temsilcilerine yapılan işlemler projeksiyonla ekrana yansıtılmıştır. Seçim şeffaf ve güvenli bir şekilde tamamlanmıştır. Seçime katılım oranı %86.27 olarak gerçekleşmiştir." dedi.
Açıklanan kesin sonuçlara göre;
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: %52.59
Muharrem İnce: %30.64
Selahattin Demirtaş: %8.40
Meral Akşener: %7.29
Temel Karamollaoğlu: %0.89
Doğu Perinçek: %0.20
Alınan oy sayısı
Tayyip Erdoğan: 26.330.823
Muharrem İnce: 15.340.321
Selahattin Demirtaş: 4.205.794
Meral Akşener: 3.649.030
Temel Karamollaoğlu: 443.704
Doğu Perinçek: 98.955
Milletvekili Sayısı:
AKP: 295
CHP: 146
HDP: 67
MHP: 49
İyi Parti: 43
Partilerin aldığı oy sayısı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961
Türkiye geneli toplam: 21.338.693
Oran: %42,56
Milliyetçi Hareket Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603
Türkiye geneli toplam: 5.565.331
Oran: %11,10
Hür Dava Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 153.649
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890
Türkiye geneli toplam: 155.539
Oran: %0,31
Vatan Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 110.849
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023
Türkiye geneli toplam: 114.872
Oran: %0,23
Halkların Demokratik Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680
Türkiye geneli toplam: 5.867.302
Oran: %11,70
Cumhuriyet Halk Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293
Türkiye geneli toplam: 11.354.190
Oran: %22,65
Saadet Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 660.749
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390
Türkiye geneli toplam: 672.139
Oran: %1,34
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