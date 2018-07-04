YSK 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği resmi sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği resmi sonuçları açıklandı



YSK Başkanı Sadi Güven:



"Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız kendi oy kullandıkları sandık olmak üzere tüm türkiye genelinde kullanılan oyların sandık sonuç tutanaklarını görebileceklerdir. Vatandaşlarımızdan mail adresini bildiren 951.550 kişiye seçim bilgilendirme maili gönderilmiştir. Temsilcisi bulunan siyasi parti temsilcilerine yapılan işlemler projeksiyonla ekrana yansıtılmıştır. Seçim şeffaf ve güvenli bir şekilde tamamlanmıştır. Seçime katılım oranı %86.27 olarak gerçekleşmiştir." dedi.



Açıklanan kesin sonuçlara göre;



Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: %52.59

Muharrem İnce: %30.64

Selahattin Demirtaş: %8.40

Meral Akşener: %7.29

Temel Karamollaoğlu: %0.89

Doğu Perinçek: %0.20



Alınan oy sayısı

Tayyip Erdoğan: 26.330.823

Muharrem İnce: 15.340.321

Selahattin Demirtaş: 4.205.794

Meral Akşener: 3.649.030

Temel Karamollaoğlu: 443.704

Doğu Perinçek: 98.955



Milletvekili Sayısı:

AKP: 295

CHP: 146

HDP: 67

MHP: 49

İyi Parti: 43



Partilerin aldığı oy sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56



Milliyetçi Hareket Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10



Hür Dava Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31



Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23



Halkların Demokratik Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70



Cumhuriyet Halk Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65



Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34



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