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YSK'nın gerekçeli kararı tartışılıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı siyasetin de gündeminde. Ak Parti gündeme getirdikleri iddiaların YSK tarafından doğrulandığını savundu. MHP de YSK'nın şaibeleri teyit ettiğini ve sandık yolsuzluğunu ortaya çıkardığını belirtti. CHP ise seçimlerin neden iptal edildiğinin ispatlanamadığını açıkladı.

YSK'nın gerekçeli kararı tartışılıyor

İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık gerekçeli kararı siyasetin gündeminde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tezlerinin kabul gördüğünü söyledi.

Bir açıklama da Ak Parti'nin ittifak ortağı MHP'den geldi. Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız doğru ve isabetli bulduklarını söyledi. Bahçeli, "YSK şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkartmıştır."dedi.

Konuya ilişkin CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de kameralar karşısına geçti. Erkek, muhalefet şerhinin çok iyi yazıldığını vurguladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir değerlendirme yaptı. İmamoğlu, "Bu gerekçeli rapor ya da gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Yani sıfır gerekçe" diye konuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #akp parti #ysk #mhp #chp
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