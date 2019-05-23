Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini yenilemek için aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Karar 250 sayfadan oluştu. 754 sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı belirtilen karara göre, bu sandıklarda kullanılan 212 bin 276 oy seçim sonucuna etki eder. 7 YSK üyesine muhalif kalan kurul başkanı dahil 4 üye ise sandık kurullarının oluşumundan seçmenin sorumlu tutulmayacağını vurguladı. Etike, "Kamu görevlisi olmayan 754 sandık başkanı oyları nasıl etkiledi?" sorusuna gerekçeli kararda yer verilmediğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini yenilemek için aldığı kararın gerekçesini 250 sayfa ile açıkladı.



6 Mayıs'taki yenileme kararı 4 "ret oyuna" karşı 7 "evet oyu" ile alınmıştı. Bu kapsamda 7 üye neden seçimin yenilenmesini istediklerine ilişkin gerekçelerini 212 sayfaya sığdırdı. YSK Başkanı dahil 4 muhalif üye ise neden seçimlerin yenilenmesini istemediklerini 38 sayfada yazdı.



7 YSK üyesi, 754 sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı ve bu sandıklarda 212 bin 276 oy olduğu belirtildi. İki aday arasındaki farkın 13 bin 729 olduğu ifade edilen kararda, 212 bin 276 oyun seçim sonucunu etkilediği değerlendirildi.



Aynı kararda 18 sandıkta sayım döküm cetvelinin olmadığı, 90 sayım döküm cetvelinin ise mühürsüz olduğu saptandı. Toplam 108 sandıkta 30 bin 281 seçmenin oy kullandığı belirtilen kararda bu sandıkların esasında yok hükmünde olduğu savunuldu.



Kurul başkanı ve diğer 3 muhalif üye ise yazdıkları 38 sayfalık şerh metninde ortada tam kanunsuzluk bulunmadığını, seçimlerin yenilenmesine gerek olmadığını vurguladı. Sandık kurullarının oluşumundan seçmenin sorumlu tutulmayacağını ifade eden muhalif üyeler, ilgili sandıklarda Ak Partili görevlilerin de yer aldığını kaydetti.



Gerekçeli kararı Ulusal Kanal'a değerlendiren Avukat Erkin Etike, 7 YSK üyesinin seçimleri neden iptal ettiğini temellendiremediğini söyledi. Etike, "Kamu görevlisi olmayan 754 sandık başkanı oyları nasıl etkiledi?" sorusuna gerekçeli kararda yer verilmediğini belirtti.





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