Elazığ’ın Palu ilçesinde mazbatası iptal edilen AK Partili Belediye Başkanı Efrayim Ünalan, "Seçimden 10 gün önce onaylanan bir dava düşündürücü ve bir o kadarda manidardır" dedi

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği Elazığ Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan, sosyal medyadan açıklama yaptı.



Ünalan, şu ifadeleri kullandı:



"Değerli palulu vatandaşlarım çok kıymetli dava arkadaşlarım genç ve hanım kardeşlerim bana destek verdiniz gönül verdiniz hepinize ayrı ayrı Şükran’larımı sunuyorum.Bilindiği üzere bütün şer odaklarına karşı durarak zorlu bir süreçte büyük bir zafere sizinle beraber imza attık birileri seçimle alamadıklarını Bizans oyunlarına başvurarak elde etmeye çalıştılar Halkımızın öğreneceği ve gün yüzüne çıkaracağımız çok şeyler var aslında gerek Yok demiştik seçimde olanlar orda kalır diye düşünüyorduk ama hazm edemediler.bizle çok uğraştılar terör örgütünden içerde olan hakimler bu davaya gönül verdiğimiz için adeta gözünün üstünde kaşın var diyerek bu haksız cezayı 17 25 Aralık’ta verdiler 2013 ten beri bu dava yargıtayda suç başlığı vergi usulsüzlüğü bütün vergi dekontlarımız elimizde ödemişiz isteyen PALU maliyesinden sorgulayabilir yükselen siyasi kariyerimizi zedeleyip halkın gözünde küçük düşürüp leke sürmeye çalıştılar yargı sürecimiz devam ediyor bu davadanda alnımızın akıyla çıkacağız yeniden yargılama süreci başlamış bir davanın hükmü olmamasına rağmen YSK böyle talihsiz bir karar almıştır.halkım müsterih olsun mazbatamız encümenlerimizden birinede gidecek olsa biz yine palunun bütün sorunlarını ve projelerini daha çok çalışarak yapacağız bu halkı ve bu meydanı boş bırakmayacağız.Birileri seçimi kaybettiğini anlayıp bizim özel dosyalarımızla uğraşırken kazansada elinden alacağız dediğinde fikirlerinin bu olduğunu seçim atmosferinde anlayamamıştık Olsun RABBİM bize neyi nasip etmişsse onu göreceğiz PALU halkı bizi utandırmamıştır bizde onları utandırmayacağız.Seçimden 10 gün önce onaylanan bir dava düşündürücü ve bir o kadarda manidardır."



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