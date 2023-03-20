YSK oy kullanılacak gümrük kapılarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak gümrük kapılarına ilişkin kararı yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi.
Karara göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceği gümrük kapıları şöyle:
• Gürbulak,
• Aktaş,
• Türkgözü,
• Sarp,
• Kapıkule,
• Pazarkule,
• İpsala,
• Hamzabeyli,
• Karkamış Üzümlü,
• Esendere,
• Kumlu,
• Cilvegözü,
• Öncüpınar,
• Çobanbey,
• Dereköy,
• Akçakale,
• Habur Kapıköy karayolu,
• Şakirpaşa,
• Esenboğa,
• Antalya,
• Çardak,