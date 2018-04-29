Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerin kapsamında yayınlanacak siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi. Reklamlarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerin kullanmasına da izin veriliyor.

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi reklamlara ilişkin kararını açıkladı. Karar resmi gazetete yayımlandı.



Karara göre, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan'dan 22 Haziran saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek.



Parti ve adayların reklamlarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler kullanmasına da izin veriliyor.



Medya hizmet sağlayıcıları reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmak durumunda.



Aynı reklam kuşağında birden fazla partin ve adayın reklam talebi olması halinde kura çekilecek. Siyasi reklamlar, YSK kararları kapsamında RTÜK tarafından denetlenecek.





ulusal.com.tr