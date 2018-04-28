YSK, Cumhurbaşkanı adayları için imza mesaisini uzattı. İlçe Seçim Kurulları saat 20.00'ye kadar açık olacak

AKP ve MHP’nin aldığı baskın seçim kararıyla 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterme tarihi 4-9 mayıs olarak belirlendi.



Vatandaşlar 4-9 Mayıs tarihleri arasında bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına kimlikleriyle giderek Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedikleri kişiler için imza verebilecekler. İlçe seçim kurulları haftasonları da açık olacak.



Vatan Partisi’nin mesai saatinin 21.00’a kadar uzaması başvurusunu değerlendiren YSK, 4-9 Mayıs arasında 17.00 olan mesai bitim saatlerinin 20.00’a çekilmesine karar verdi.



Yüksek Seçim Kurulu'ndan İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları'na gönderilen yazıda, seçim kurullarının saat 20'ye kadar açık olması istendi. Yazıda, "4-9 Mayıs 2018 tarihlerinde seçmenler tarafından saat 20.00'a kadar teklifte bulunulacağından, seçim müdürlüklerimizin söz konusu tarihlerde saat 20.00'a kadar açık bulundurulması, saat 20.00'den sonra sıra bekleyen seçmenin bulunması halinde, sırada bekleyen seçmenlere de teklifte bulundurulmasına devam edilmesi hususunda bilgi ve gereği önemle rica olunur" denildi.







VATAN PARTİSİ BAŞVURMUŞTU



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, YSK'ya başvuruda bulunarak “Cumhurbaşkanlığı adaylarının vatandaşlar tarafından tercihi 4 Mayıs tarihinde başlayacak, takip eden 6 günlük süreyle saat 17.00'da sona erecektir. Oysa aday sayısının birden çok olması ihtimali ile seçim kurullarının fiziki şartları ve personel sayısının sınırlılığı gibi nedenlerle yüzbinlerce vatandaşın tercihte bulunması mümkün olmayacaktır. Bu nedenlerle saat 17.00'den sonra da vatandaşların tercihine olanak sağlanmasını, en geç saat 21.00'e kadar sürenin uzatılmasını dileriz” demişti.