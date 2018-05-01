Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu. Perinçek şu ana kadar 90 bin dilekçe toplandığını söyledi

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular bugün itibariyle başladı. İlk başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Yüksek Seçim Kurulu önüne gelen Perinçek ilk olarak basın çalışanlarının ve bütün emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Perinçek’in başvurusunu YSK Başkanı Sadi Güven aldı.





Başvuru için evraklarını teslim etmesinin ardından basına açıklamalar yapan Vatan Partisi Lideri, Türkiye’nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu sürece çözümler üretmeye ve Türkiye’yi yönetmeye hazır olduklarını vurguladı.



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“SİLİVRİ DUVARINI YIKMIŞ BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK BAŞVURUYORUM”

Türkiye’de ilk kez 100 bin vatandaşın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı belirlenebileceğini ve milletin adayı olarak seçime gireceklerini ifade eden Perinçek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Bütün milletimizin, bütün emekçilerin 1 Mayıs mücadele gününü kutluyorum. Türkiye’nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var. Ermeni soykırımı yalanını yerle bir ettik, bu büyük bir miras. Silivri duvarını yıktık. Cumhurbaşkanı adaylığına başvururken, milletin gücüyle Silivri zindanının duvarlarını yıkmış bir partinin Genel Başkanı olarak başvuruyorum. Türkiye’nin önünü açtık, Türk Silahlı Kuvvetlerini o zindandan çıkardık, Vatan Partisi’ni zindandan çıkardık. Böylece Türkiyemizin vatan bütünlüğünü sağlayacağı, terörü bitireceği koşulları yarattık. 15- 16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıktı, öyle kümeslere falan saklanmak yok, çıktık ve gümbür gümbür bu darbe Amerikancı bir darbedir, bu darbe Fethullah terör örgütünün darbesidir, TSK bu darbede yoktur, TSK bu darbeyi ezecektir, Vatan Partisi görevinin başındadır dedik. Bu mesajımızla bütün sorumlukları hükümete, orduya, kurumlara hatırlattık ve ABD’nin FETÖ marifetiyle tezgâhladığı darbeyi ezmede Vatan Partisi görevini yerine getirdi. Bunları şunun için anlatıyorum, önümüzde zorluklar var. “



“TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ”

Çetin bir döneme giriyoruz. Ekonomide çetin bir dönem, Cumhurbaşkanı depremden söz ediyor. Vatan bütünlüğünü, güvenliğimizi sağlamada çetin bir dönem var. Ege’den, Doğu Akdeniz’den ve güney sınırlarımızdan Türkiye’ye yönelik tehditler var. O tehditlerin arkasında Amerika var, İsrail var. Buna karşı biz Türkiye’yi yönetiriz. Cesaretimizle, birikimizle, kadrolarımızla Türkiye’yi aydınlıklara çıkarırız. Vatan bütünlüğünü sağlarız, Türkiye’yi birleştiririz, bütün milletimizin katkısıyla üretim ekonomisini inşa ederiz, komşularımızla ilişkileri kurarız. Vatan Partisi’nin kadroları bu zorlukları milletimizin gücüyle aşacaktır. Türkiye’yi yönetmeye hazırız. Geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz. “



“DAHA ZAMANI GELMEDEN 90 BİN MÜRACAAT VAR”

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, “100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4-5-6-7-8-9 Mayıs günleri sabah 9’dan başlayarak akşam 20’ye kadar vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına imza atmak için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız. “





“ANKETLERDE ATATÜRK YOKTU”

Seçim anketlerini de değerlendiren Perinçek; “Atatürk Bandırma Vapuruna bindiği zaman anketlerde Atatürk yoktu. Şu anda biz Bandırma Vapuruna binmiş durumdayız. Hz. Muhammed Mekke’deyken anketler Hz. Muhammed’i göstermiyordu. İstiklal Savaşında Türk Ordusunun düşmanı denize dökeceğini anketler göstermiyordu. Türkiye’nin geleceğini anketler değil milletimizin ve Vatan Partisinin zorlukları yenme yeteneği belirleyecek. Karşımıza çıkan adaylara başarılar diliyoruz. Ama bu adaylar Silivri duvarını mı yıkmış, darbe gecesi neredelermiş bunların cevabını versinler. Göreceksiniz Türkiye bu olağanüstü koşullardan olağanüstü çözümlerle çıkacak.”



“AMACIMIZ BİRBİRİMİZİ MİLLETVEKİLİ YAPMAK DEĞİL”

Vatan Partisi Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, milletvekilliği ittifakı ile ilgili sorulara ise; “Bu konuda karar süreci devam ediyor. Bizim amacımız birbirimizi milletvekili yapmak değil Türkiye’mizin sorunlarına çözüm üretmek. ’’ cevabını verdi.

“EKONOMİK DEPREMDEN ÇIKIŞIN CEVABI PROMPTERDE YOK”

Perinçek son olarak, prompter bozulduğunda konuşamayan liderleri eleştirerek; “Türkiye bu olağanüstü dönemde prompterden yönetilmez. Bilgiyle, birikimle, cesaretle, kararlılıkla yönetilir. Ekonomik depremden çıkışın cevabı prompterde yok. Amerika Doğu Akdeniz’den gelip namluyu dayadığında prompterde cevap yok. Vatan Partisi’nde bütün bu durumların, olağanüstü koşulların nasıl aşılacağına dair cevaplar var.” dedi.







Başvuru sırasında Perinçek’e Partililerden oluşan bir heyet eşlik etti. Heyette şu isimler yer aldı:



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan

Genel Başkan Yardımcısı ve Eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan

Genel Başkan Yardımcısı ve Öcalan’ı yargılayan hâkim Mehmet Turgut Okyay

Genel Başkan Başdanışmanı ve Eski Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu

Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Cengiz

Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Tülin Oygür

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç

Genel Başkan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Gazisi Erten Acır

Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş

Merkez Karar Kurulu Üyesi Em. Astsb. Oktay Yıldırım

Merkez Karar Kurulu Üyesi Av. Zeynep Küçük​​