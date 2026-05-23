YSK'dan beklenen karar çıktı: 31 Mart seçimleri iptal edilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptaline ilişkin önüne gelen dosyaları inceleyerek karara bağladı. Kurul, seçimlerin yenilenmesi yönündeki talepleri değerlendirdi ve yapılan başvuruların reddine hükmetti.

İptal taleplerinin temelini, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik aldığı hukuki karar oluşturdu. Geçtiğimiz dönemde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine açılan "mutlak butlan" davasında mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Bu karar doğrultusunda, Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi yeniden devralmasına hükmedilmişti.

YSK TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Mahkemenin parti yönetimine dair verdiği bu uzaklaştırma ve devir kararının hemen ardından, mevcut yönetimle girilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin de hukuken geçersiz sayılması gerektiği öne sürüldü.

Bu doğrultuda yerel seçimlerin tamamen iptal edilmesi talebiyle YSK'ya resmi başvurularda bulunuldu. Başvuruları ve gerekçeleri gündemine alan YSK, yaptığı incelemelerin ardından iptal talebinin reddine karar vererek sürece son noktayı koydu.