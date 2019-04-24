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YSK'dan İstanbul kararı! CHP'den ilk tepki geldi

YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi. YSK, MHP'nin 'kısıtlı seçmen' itirazı konusunda, AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle, yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi. YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı. CHP'den ilk tepki eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi. CHP'li isim, "YSK neyi araştıracak? Maltepe'deki sandık kurulları, YSK'dan gelen talimatlar doğrultusunda oluşturuldu. Tüm aşamalarında YSK'nın bilgisi ve talimatları mevcut. Çevre ilçelerden getirilen memurların görev alması için onay veren de YSK'nın kendisi... YSK, hafızasını mı kaybetti?" ifadelerini kullandı

YSK'dan İstanbul kararı! CHP'den ilk tepki geldi

YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.

YSK, MHP'nin 'kısıtlı seçmen' itirazı konusunda, AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle, yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP'li eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, karara tepki gösterdi.

Yarkadaş'ın ifadeleri şöyle:

"YSK neyi araştıracak? 

Maltepe'deki sandık kurulları, YSK'dan gelen talimatlar doğrultusunda oluşturuldu. 

Tüm aşamalarında YSK'nın bilgisi ve talimatları mevcut. 

Çevre ilçelerden getirilen memurların görev alması için onay veren de YSK'nın kendisi... 

YSK, hafızasını mı kaybetti?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #istanbul #seçim #chp #barış yarkadaş #maltepe #mhp #büyükçekmece
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