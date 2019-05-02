AKP'nin İstanbul seçimlerinin yenilenme talebine ilişkin gözler pazartesi günü toplanacak YSK'da olacak. Takvim ilerlerken seçim usulsüzlüğüne ilişkin başlatılan 32 ayrı soruşturma siyasetin gündeminde. AKP, seçim usulsüzlüğüne ilişkin YSK'ya sunulan iddiaların büyük oranda doğru çıktığı görüşünde. CHP'den ise tepkiler var.

Savcılık soruşturma başlattı. Ak Parti "iddialarımız doğru çıkıyor" dedi. CHP ise sürece tepki gösterdi. Dikkatler Pazartesi verilecek o kritik karara çevrildi.



İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Ak Parti olağanüstü itiraz başvurusunda bulunmuştu YSK'ya. Yüksek Seçim Kurulu bu kapsamda Ak Parti'nin iddiaları için İlçe Seçim Kurullarına "araştırın" talimatı verdi. İlçe Seçim Kurulları çalışmalarını tamamladı. Pazartesi günü YSK'nın karar vereceği belirtiliyor.



Takvim ilerlerken veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, AK Parti, MHP ve bazı İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları suç duyurusunda bulundu.



Bu suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaları araştırmak amacıyla 32 ayrı soruşturma açtı.



Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi



Soruşturma sürerken Ak Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "iddialarımız doğru çıkıyor" dedi.



Yavuz usulsüzlüklerin 2 yıl öncesinden başladığını iddia etti.



Açıklamalara ve soruşturma sürecine CHP'den ise tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay YSK'ya da tepki gösterdi.







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