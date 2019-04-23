Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP’nin İstanbul’a ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara kararını açıkladı. YSK, KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin seçimde oy kullanamayacağı şeklindeki itirazları reddetti. Kısıtlı seçmen, ölü seçmen, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılma talebi ise kabul edildi.

Ara karar açıklandı, KHK itirazları reddedildi, kısıtlı seçmenlerin araştırılması istendi.



Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP’nin İstanbul’a ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara kararını açıkladı.



YSK, AKP ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebini gündemine almasının ikinci gününde, iki önemli karara imza attı.



Buna göre, AKP’nin KHK ile görevlerinden ihraç edilen isimlerin seçimde oy kullanamayacağına dair itirazları reddetti.



Kısıtlı seçmen, ölü seçmen, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılması talebi ise kabul edildi.



Bu kapsamda, usulsüz seçmen olduğu iddia edilen yaklaşık 41 bin 132 seçmenin durumu araştırılacak.



Ayrıca kamu görevlisi olan sandık kurulu üyelerinin durumu da araştırılacak. YSK bu araştırmaların ardından İstanbul için nihai kararlarını verecek.



YSK’nın AKP ve MHP’nin itirazlarını kabul etmesi, İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Bu durumda, 2 Haziran’da sandıklar yeniden kurulacak.



Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı’na ilişkin itiraz süreci sona ermiş olacak.





ulusal.com.tr