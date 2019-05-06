Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için karar çıktı. YSK'nın kararını AK Parti ve MHP'nin YSK Temsilcileri duyurdu. Özel, İstanbul seçimlerinin tarihini 23 Haziran 2019 Pazar olarak duyurdu. Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de açıklama yaparak “Konuşacağız” dedi. YSK, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi. YSK Başkanı Güven "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." dedi.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kısa kararı yazıldı.



Kararda, Kurul kararı ile bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.



Kısa kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Ayrıca, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.



Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.



AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.



YSK'nın İstanbul'daki seçimlerinin YSK Başkanı Sadi Güven’in de ret oyuna rağmen 7’ye karşı 4 oyla yenilenmesi kararının ardından dolar 15 kuruş artarak 6,15 TL oldu. YSK kararının açıklanmasından dakikalar önce dolar kuru 6 TL civarında seyrediyordu.







YSK Başkanı'ndan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." dedi.

Güven, YSK'den ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." ifadelerini kullandı.

Sadi Güven, kararların yazılı olarak iletildiğini de vurguladı.



YSK: Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunuldu

YSK, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi.



Özel, İstanbul seçimlerinin tarihini 23 Haziran 2019 Pazar olarak duyurdu



Ak Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun...." dedi. Özel, İstanbul seçimlerinin tarihini 23 Haziran 2019 Pazar olarak duyurdu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamada, "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun." dedi.



MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, "Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için Akparti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbulda seçimler yenileniyor. Mhp Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek." dedi.



İşte seçimlerin yenilenme nedeni

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "İtirazlarda iki başlığa çok güveniyorlardı. İlk aşamada edindiğim bilgilere göre YSK'da seçimin yenilenmesi kararını verirken, sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükleri ele aldı. Ve seçimin yenilenmesi kararını verdi.







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