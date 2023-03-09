YSK'dan parmak boyası kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) İyi Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebine ilişkin kararını verdi. YSK'dan yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" ifadeleri kullanıldı.
İyi Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.