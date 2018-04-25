YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin, "Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girmiş oldu. Seçim takvimini inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz." dedi.



Güven, YSK binasından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğunu söyledi.



Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) ilk önce seçime giremeyeceği yönünde kayıtların olduğunu ifade eden Güven, "İtiraz üzerine, 'Kongremizi yaptık.' dediler. Biz ilçelerden bütün belgeleri Yüksek Seçim Kurullarından, onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Biz de Hür Dava Partisinin seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderildi." diye konuştu.



Sadi Güven, bütün partilerin itirazını değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girmiş oldu. Uyum yasası TBMM'den çıktı ancak Resmi Gazete'de şu an itibarıyla yayımlanmadı. Bu nedenle seçim takvimini yayımlayamadık. Bu değişiklikler bu gece ya da yarın Resmi Gazete'de yayımlanırsa bir kez daha gözden geçirip seçim takvimini inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz."



​YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle bu üç partinin seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.



YSK, seçime katılacak 10 partiyi, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak açıklamıştı. HÜDAPAR 11. parti oldu.





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