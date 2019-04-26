Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni ara karar verdi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, 5 bin 315 kişinin daha soruşturulacağını açıkladı. Özel, "Öncelikle biz dün 25 Nisan itibariyle bir müracaatımız daha olmuştu, bir belge sunmuştuk. 5315 kişi kısıtlının mahkeme kararlarıyla birlikte oy kullanamayacak olanların listesini sunmuştuk. Bunların da tekrar araştırılması için İlçe Seçim Kurullarına bir ara kararla 5 gün süre verildi. Onların da ilave olarak dilekçemizden ayrı olarak 5315 kişi daha soruşturulacak, araştırılacak. En son verilen ara karar bu" dedi. İyi Parti, YSK'nın araştırma kararına itiraz etti. Yazılan itiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine yer verildi. Araştırma kararının kaldırılması talep edildi

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini bildirdi.



Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün AK Parti olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK'ya yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi.



YSK'ya, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını söyleyen Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu bildirdi.



Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi.



Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak." dedi.



Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını kaydetti.



41 bin 132 seçmen araştırılıyordu



YSK, daha önce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vererek ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre vermişti.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



A Haber'e konuşan Özel, şunları söyledi:



"Öncelikle biz dün 25 Nisan itibariyle bir müracaatımız daha olmuştu, bir belge sunmuştuk. 5315 kişi kısıtlının mahkeme kararlarıyla birlikte oy kullanamayacak olanların listesini sunmuştuk. Bunların da tekrar araştırılması için İlçe Seçim Kurullarına bir ara kararla 5 gün süre verildi. Onların da ilave olarak dilekçemizden ayrı olarak 5315 kişi daha soruşturulacak, araştırılacak. En son verilen ara karar bu.



Bir İlçe Seçim Kurulumuzun yapmış olduğu tespit ve buranın sormuş olduğu cevapta 274 kişi zannedersem kamu görevlisi olmayanlardan bizzat kurul başkanı tarafından belirlendiğini, bu belirlemenin de kendisine müracaat edenler arasından, özel bankalardan, özel eğitim kurumlarından alındığını zaten tutanakla buraya bir kararla bildirecek ve o kararı da almışlar. Verilen listede özel okullardan var, özel şirketlerden var, özel bankalardan özellikle o banka var, özel başka bankalar var. Bunun olması tamamen biz yasayı 2017'de değiştirirken bunun için değiştirmedik ki. Kamu görevlileri arasından seçilsin diye değiştirdik. Şimdi görüyorum ki, bir tweet attıktan sonra bilip bilmeyen CHP'liler, özellikle 23'üncü maddede son İlçe Seçim Kurulu Başkanı bunu bulamadığı zaman bunları tamamlar hükmünde, ya bu tamamlamış ne var bunda, diye. Evet çok şey var. Bunu da açıklayayım. Bir rakam daha vereceğim ben kamuoyunun dikkatine. Sandıklarda görev yapmak üzere mülki amirlerce toplam 134 bin 351 kişilik liste verilmiş İlçe Seçim Kurullarına. Bunların sadece 39 bin 648'i görevlendirilmiş. 21 bin küsuru dışarıdan alınmış. Verilen listeler içerisinde 94 bin 703 kişi daha var görevlendirme bekleyen. Bunlar buraya mülki idarecelerde gelen, kaymakamlarca gelen liste duracak, siz başka yerden alacaksınız. Başka yerden gelen listelere itibar edeceksiniz, oradan atayacaksınız. Yasanın amacına aykırı niye işlem yaptıkları bir izah edilmesi gerekiyor."



İYİ PARTİ'DEN YSK KARARINA İTİRAZ



İyi Parti, YSK'nın araştırma kararına itiraz etti.



Yazılan itiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine yer verildi.



Araştırma kararının kaldırılması talep edildi.



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