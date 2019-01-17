Yüksek Seçim Kurulu’nun, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere ilişkin sandık kurullarının görev ve yetkilerindeki değişiklikleri içeren kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda düzenlenen maddelere göre, bundan sonra sandık başkanı oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okuyacak.

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin yeni bir genelge yayımladı.



Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere ilişkin yeni bir genelge yayımladı.



Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, sandık kurullarının görev ve yetkilerindeki değişiklikleri içeren karar yer alıyor.



Kararda, “İl genel meclisi ile belediye seçimlerinde seçim sonuçlarının sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi” başlıklı 43’üncü maddenin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.



Buna göre, bundan sonra sandık başkanı, oy pusulalarını okumadan önce ters çevirerek tasnif masasının üstüne koyacak.



YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor.



Bunun yanı sıra, seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri, bugün askıdan indi.



Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlandı.







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