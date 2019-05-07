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YSK'nın İstanbul kararının ardından Meral Akşener'den ilk açıklama

YSK'nın İstanbul'da seçimi iptal kararının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi

YSK'nın İstanbul kararının ardından Meral Akşener'den ilk açıklama

İyi Parti  Genel Başkanı Meral Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." dedi. 

İyi Parti  Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

İyi Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararıyla 6 Mayıs 2019 tarihinde millet iradesinin çiğnendiğini belitti.

Akşener, "Bu tarih, ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." diye konuştu. 

YSK'nin aldığı kararın hedefinde milletin iradesi olduğunu belirten Akşener, alınan karara sessiz kalmayacaklarını ifade etti. 

Akşener, "Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ysk #istanbul #meral akşener
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