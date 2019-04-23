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YSK'nın İstanbul kararının ardından MHP'den bir açıklama daha

İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK ara kararlar verdi. YSK'nın kararının ardından MHP'nin YSK Temsilcisi Kürşat Türker'den açıklama geldi

YSK'nın İstanbul kararının ardından MHP'den bir açıklama daha

 YSK'nın İstanbul kararının ardından MHP'nin YSK Temsilcisi Kürşat Türker'den açıklama geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Türker, "Alınan karar ara karar niteliğinde olup esas karar için yapılacak araştırma ve işlemleri içermektedir." dedi.

Türker'in açıklaması şöyle;
YSK İstanbul'da,2732 kısıtlı,1229 ölü,10.290 tutuklu ve (taksirli)hükümlü ile 5287 (kasıtlı)hükümlünün,21.358 zihinsel engellinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının,adresi cezaevi olan 236 kişinin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurullarınca tespitine karar vermiştir.

YSK ayrıca İstanbul'da, 6539 sandık başkanının, 13.084 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan, 12 kişinin KHK ile ihraç edilen kişilerden sandık başkanı veya üyesi olarak görevlendirilip görevlendirilmediğinin,ilgili ilçe seçim kurullarınca tespitine karar vermiştir.
Alınan karar ara karar niteliğinde olup esas karar için yapılacak araştırma ve işlemleri içermektedir. Ara kararın gerekleri 5 gün içerisinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilecektir.


ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #istanbul #ysk
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