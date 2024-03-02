YSK'nin seçim takvimi işliyor! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak

31 Mart yerel seçimleri için seçim takvimi işliyor. Yüksek Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart'ta açıklayacak.

YSK'nin seçim takvimi işliyor! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yerel seçimlere 28 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ilan ettiği seçim takvimi de işlemeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu, 3 Mart'ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine 3 Mart'ta başlanacak.

Seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartlarını dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Doğudaki illerde oy verme işlemi sabah 7'de başlayıp öğleden sonra 16'da sona erecek.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki illerde ise oy verme saatleri sabah 8 ile akşam 17 arasında yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ysk # yerel seçimler # 31 mart seçimleri
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