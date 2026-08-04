Yüksek Askeri Şura başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik YAŞ zirvesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.15’te başladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlayan Şura çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki generallerin, amirallerin ve albayların terfi, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyalarının ele alınması bekleniyor.
YAŞ üyeleri, TSK bünyesinde görev yapan general, amiral ve albayların terfi durumları, görev sürelerinin uzatılması ve emekliye sevk edilmelerine ilişkin hazırlanan dosyaları detaylıca değerlendirecek.
Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından resmiyet kazanarak uygulamaya konulacak. Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.