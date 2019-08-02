Yüksek Askeri Şura kararlarıyla terfi alan isimler belli oldu. 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi alan isimler arasında; Mavi Vatan tatbikatını yöneten, FETÖ'ye karşı mücadele eden ve PKK koridorunu bölen isimler dikkat çekiyor. İşte YAŞ'ta terfi alan isimlerin analizi...

Mavi Vatan tatbikatını yönettiler. 15 Temmuz darbesine direndiler. Kumpaslarla hedef alındılar..



YAŞ kararlarıyla terfi alan isimlerin parlak sicilleri dikkat çekiyor.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu sözlerle açıklamıştı YAŞ kararlarını. 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmişti. Gözler terfi alan isimlere çevrildi.



Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığında terfi alan isimler dikkat çekiyor. Tuğamiral Özcan Altunbulak, Tuğa. İmran Demirbilek Askeri Casusluk kumpasından yargılandı. FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla hedef aldığı isimler Tuğamiral Rafet Oktar ve Tuğa Refik Levent Tezcan'dı.



Kumpas davalarıyla hedef alınan Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da terfi etti. Bağcıoğlu, Mavi Vatan tatbikatını da yöneten isimdi.



Kara Kuvvetlerinde terfi alan bir diğer komutan ise Tuğgeneral Bahtiyar Ersay oldu. Balyoz davasından 31 ay cezaevinde kalan Ersay, Çukurca'da terörle mücadelede önemli operasyonda görev aldı.



Terfi eden isimler arasında 15 Temmuz darbe girişimine direnen isimler de yer alıyor. 15 Temmuz gecesi Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli olan İrfan Özsert, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı irtibata geçerek darbecilere karşı direnmişti.



Şura kararlarında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan PKK koridorunu bölen isimler de var. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı yapan Tuğgeneral İsmail Üner terfi aldı.



Terfilerin ardından gözler atama kararlarında. YAŞ kararları ile Ege Ordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutanlığı boşaldı. Atamaların kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.



3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ın damadının 2019 yılı başlarında FETÖ’den tutuklandığı ortaya çıkmıştı.





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