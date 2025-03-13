Yüksek hızlı trenlerle 97 milyon yolcu taşındı! İşte rakamlarla YHT'nin 16 yılı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının gelişimi ve taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgiler paylaştı. 16 yıldır kesintisiz hizmet veren YHT'ler, bugüne kadar yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı ve 95 milyon kilometre yol kat etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile YHT işletmeciliğine başladığını hatırlatarak, bu alanda Türkiye’yi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci ülke konumuna getirdiklerini vurguladı.

YHT HATLARI GENİŞLİYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ağını genişletmek adına önemli adımlar attıklarını belirtti. 2009 yılından bu yana birçok yeni YHT hattının hizmete girdiğini söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

Ankara-Eskişehir hattı (2009)

Ankara-Konya hattı (2011)

Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları (2014)

Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatları (2022)

Ankara-Sivas hattı (2023)

Sivas-İstanbul hattı (2024)

YHT’lerin 11 ilde doğrudan sefer yaptığını belirten Uraloğlu, kombine taşımacılıkla 9 şehir daha YHT ağlarına bağlandı ve böylece toplam 20 il YHT hizmetine kavuştu.

GÜNDE 32 BİN YOLCU SEYAHAT EDİYOR

Yüksek Hızlı Trenler, günde ortalama 32 bin yolcuya hizmet veriyor. Bakan Uraloğlu, YHT hatlarının ülke nüfusunun yüzde 34,8’ine doğrudan ulaşırken, kombine taşımacılık ile bu oranın yüzde 51’e çıktığını ifade etti.

YHT’ler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yapıyor.

Kombine taşımacılık ile bağlantılı olarak otobüs veya tren entegrasyonu sayesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a da hizmet veriliyor.

Uraloğlu, YHT’lerin otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantılı taşımacılık ile zamandan büyük tasarruf sağladığını belirtti.

EN ÇOK YOLCU ANKARA-İSTANBUL HATTINDA

16 yılda toplam 97 milyon yolcu taşıyan YHT hatlarının en yoğun kullanılan güzergâhları şu şekilde sıralandı:

Ankara-Eskişehir: 20,9 milyon yolcu

Ankara-Konya: 21 milyon yolcu

Ankara-İstanbul: 36,1 milyon yolcu

Konya-İstanbul: 11,6 milyon yolcu

Karaman-Ankara: 2,4 milyon yolcu

Karaman-İstanbul: 1,7 milyon yolcu

Ankara-Sivas: 1,6 milyon yolcu

Sivas-İstanbul: 482 bin yolcu

Eskişehir-İstanbul: 800 bin yolcu

Bakan Uraloğlu, YHT hatlarının ilerleyen yıllarda daha da genişletileceğini belirterek, Türkiye’yi baştan başa demiryolu ağıyla örme hedeflerinin devam ettiğini vurguladı.