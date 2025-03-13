Yüksek hızlı trenlerle 97 milyon yolcu taşındı! İşte rakamlarla YHT'nin 16 yılı
Türkiye’de 2009 yılından bu yana hizmet veren Yüksek Hızlı Trenler (YHT), 16 yılda yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı ve toplamda 95 milyon kilometre yol kat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT hatlarının ülke genelinde 20 ili kapsayarak nüfusun yüzde 51’ine ulaştığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının gelişimi ve taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgiler paylaştı. 16 yıldır kesintisiz hizmet veren YHT'ler, bugüne kadar yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı ve 95 milyon kilometre yol kat etti.
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile YHT işletmeciliğine başladığını hatırlatarak, bu alanda Türkiye’yi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci ülke konumuna getirdiklerini vurguladı.
YHT HATLARI GENİŞLİYOR
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ağını genişletmek adına önemli adımlar attıklarını belirtti. 2009 yılından bu yana birçok yeni YHT hattının hizmete girdiğini söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
Ankara-Eskişehir hattı (2009)
Ankara-Konya hattı (2011)
Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları (2014)
Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatları (2022)
Ankara-Sivas hattı (2023)
Sivas-İstanbul hattı (2024)
YHT’lerin 11 ilde doğrudan sefer yaptığını belirten Uraloğlu, kombine taşımacılıkla 9 şehir daha YHT ağlarına bağlandı ve böylece toplam 20 il YHT hizmetine kavuştu.
GÜNDE 32 BİN YOLCU SEYAHAT EDİYOR
Yüksek Hızlı Trenler, günde ortalama 32 bin yolcuya hizmet veriyor. Bakan Uraloğlu, YHT hatlarının ülke nüfusunun yüzde 34,8’ine doğrudan ulaşırken, kombine taşımacılık ile bu oranın yüzde 51’e çıktığını ifade etti.
YHT’ler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yapıyor.
Kombine taşımacılık ile bağlantılı olarak otobüs veya tren entegrasyonu sayesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a da hizmet veriliyor.
Uraloğlu, YHT’lerin otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantılı taşımacılık ile zamandan büyük tasarruf sağladığını belirtti.
EN ÇOK YOLCU ANKARA-İSTANBUL HATTINDA
16 yılda toplam 97 milyon yolcu taşıyan YHT hatlarının en yoğun kullanılan güzergâhları şu şekilde sıralandı:
Ankara-Eskişehir: 20,9 milyon yolcu
Ankara-Konya: 21 milyon yolcu
Ankara-İstanbul: 36,1 milyon yolcu
Konya-İstanbul: 11,6 milyon yolcu
Karaman-Ankara: 2,4 milyon yolcu
Karaman-İstanbul: 1,7 milyon yolcu
Ankara-Sivas: 1,6 milyon yolcu
Sivas-İstanbul: 482 bin yolcu
Eskişehir-İstanbul: 800 bin yolcu
Bakan Uraloğlu, YHT hatlarının ilerleyen yıllarda daha da genişletileceğini belirterek, Türkiye’yi baştan başa demiryolu ağıyla örme hedeflerinin devam ettiğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı