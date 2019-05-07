Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi. Yeni seçim 23 Haziran'da yapılacak. Yenilenme kararının gerekçeleri de belli oldu. YSK kararını, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldı. Bu süreçte partiler yeni aday çıkarmayacak. Bu süreçte İstanbul, Vali Ali Yerlikaya'ya emanet olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlanacak.



Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını kabul etti. Kararı ise ilk olarak AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel kamuoyuna duyurdu.



Ardından ise YSK Başkanı Sadi Güven, açıklama yaptı. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.



YSK'nın kararı alma gerekçeleri de belli oldu. Karar, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle alındı. YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.



YSK'nın açıklaması sıcaklığını korurken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü kararı "hukuk cinayet" olarak yorumladı.



Büyükşehir Belediyesi için seçim 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alınacak.



İstanbul yeni başkanını seçene kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak.



CHP ve AK Parti adayları da gece saatlerinde kameraların karşısına geçti.



Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Yüksek Seçim Kurulu vardı.



Binali Yıldırım ise "İstanbullulara hizmet edeceğim" dedi.



31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.



Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir hamle daha geldi. Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.





ulusal.com.tr

