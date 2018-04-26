Seçim takvimini açıklayan Yüksek Seçim Kurulu skandal bir karara imza attı. Buna göre, yurt dışında yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı adayı göstermek için yurt dışında imza veremeyecek. Ancak Vatan Partisi Türkiye'nin yanı sıra Dünya genelinde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Genel Başkan Doğu Perinçek'in adaylığı için imza toplanıyor.

Mühürlü olmayan oy pusulalarını geçerli sayan YSK tartışmaları kararları arasına bir yenisi daha eklendi.Yurt dışındaki vatandaş aday gösterebilmek için Türkiye'ye gelmek zorunda. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, yurt dışındaki seçmen 4 ila 9 Mayıs tarihlerinde Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek aday göstermek istediği kişi için imzasını teslim edecek. İddiaya göre, Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerinde imza toplama işlemini planlayamayacağını YSK'ya bildirdi. Bu nedenle de böyle bir karar alındı. Ulusal Kanal'ın ulaştığı Dışişleri kaynakları ise süreçten bilgilerinin olmadığını söyledi.YSK'nın aldığı bu karara rağmen Vatan Partisi Dünya'nın dört bir yanında çalışmalarını hızla sürdürüyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar toplanıyor.Vatan Partisi Amerika Temsilciliği Öncü Kadın Başkanı Gönül Messana, Perinçek için şu ana kadar Amerika'da toplanan imzaları Ankara'ya teslim etti.Avustralya'da toplanan imzaları da Vatan Partisi Avustralya Yöneticisi Lütfü Durmaz parti genel merkezine teslim etti.Avrupa'nın göbeğinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı noktalarda Vatan Partisi yöneticileri park park, ev ev gezerek destek ve imzalar alıyor.Almanya'nın Henner kentinde yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Berlin'de yaşayan Cumhuriyet Çınarı, Yazar Adnan Binyazar da Perinçek'in adaylığına destek oldu.Vatan Partisi Yurt Dışı Temsilciliklerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tuncer, çalışmaları Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Tuncer, Güney Afrika, Japonya, Kanada, Norveç, Şili, Rusya, Yeni Zelanda, Danimarka, Çin ve Romanya'dan da çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.