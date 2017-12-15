Mehmetçik, Hakkâri Yüksekova'da 3 bin 356 metre yükseklikteki bölgede vatan için nöbet tutuyor. Eksi 40 dereceye varan soğuğa aldırış etmeyen kahramanlar, elleri tetikte, teröristlere geçit vermiyor.

3 bin 356 rakımda vatan nöbeti tutuyorlar.



Yer Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. Mehmetçik zorlu hava kosşullarına aldırış etmeden teröristlere geçit vermiyor.



Vali Cüneyit Orhan Toprak, Varkavik ve Şehit Yarbay İhsan Ejdar üs bölgelerinde görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.



Toprak, canları pahasına elleri tetikte bekleyen Mehmetçikle sohbet etti.



Varkavik ve Şehit Yarbay İhsan Ejdar üslerine artık teröristler değil Mehmetçik hakim.





ulusal.com.tr

