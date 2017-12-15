3 bin 356 rakımda vatan nöbeti tutuyorlar.
Yer Hakkari'nin Yüksekova ilçesi. Mehmetçik zorlu hava kosşullarına aldırış etmeden teröristlere geçit vermiyor.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Varkavik ve Şehit Yarbay İhsan Ejdar üs bölgelerinde görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Toprak, canları pahasına elleri tetikte bekleyen Mehmetçikle sohbet etti.
Varkavik ve Şehit Yarbay İhsan Ejdar üslerine artık teröristler değil Mehmetçik hakim.
ulusal.com.tr
Mehmetçik, Hakkâri Yüksekova'da 3 bin 356 metre yükseklikteki bölgede vatan için nöbet tutuyor. Eksi 40 dereceye varan soğuğa aldırış etmeyen kahramanlar, elleri tetikte, teröristlere geçit vermiyor.
3 bin 356 rakımda vatan nöbeti tutuyorlar.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.