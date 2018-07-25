Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesine bağlı boş durumdaki İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunan 4 terörist, 3.Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.
Teröristler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.