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Yüksekova'da 4 terörist etkisizhale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da 4 terörist etkisizhale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesine bağlı boş durumdaki İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunan 4 terörist, 3.Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. 

Teröristler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #Yüksekova #Hakkari
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