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Yüksekova'da öğrenci ve sporcular için 2,5 milyon lira harcandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl öğrenci ve sporcuların ihtiyaçları için 2 milyon 531 bin lira harcama yapıldı.

Yüksekova'da öğrenci ve sporcular için 2,5 milyon lira harcandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl öğrenci ve sporcuların ihtiyaçları için 2 milyon 531 bin lira harcandı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, spor ve eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığında ilçede değişim ve dönüşüm için yola çıktıklarını söyledi.
Çalışmadan kader yazılmayacağını bilin, kaderinizi bilgiyle, bilimle çalışarak belirleyin"

Kaşıkçı, bu yıl 2 bin 212 sporcunun eşofmanından ayakkabısına, kayak malzemesinden tekvando malzemesine ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bundan sonra da karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Aynı zamanda ilçedeki tüm öğrencilere de yardımda bulunduklarını, okullar açıldığında yaklaşık 4 bin 800 öğrenciye mektup gönderdiklerini anlatan Kaşıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mektuplarda öğrencilerimize, 'Devlet olarak her şekilde yanınızdayız, kendiniz, aileniz ve ülkeniz için çalışın' dedik. Çalışmadan kader yazılmayacağını bilin. Kaderinizi bilgiyle, bilimle çalışarak belirleyin. Başkalarının size kader yazmasını beklemeyin. Başkalarının size kader yazmasına da asla izin vermeyin. Geleceğin büyük Türkiye'sinin kaderini, tarihini birlikte yazalım. Tüm plan ve projelerimizi çocuk ve gençlerimize yönelik yaptık."
Yüksekova'da her okulda kitap okuma saati uygulamasını başlattıklarını anımsatan Kaşıkçı, bu kapsamda 25 bin kitabı okullara ulaştırdıklarını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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