Yüksekova'da araçlar birbirine girdi! Yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası paniğe yol açtı. Çevre Yolu kavşağında üç hafif ticari aracın karıştığı kazada toplam 12 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ZİNCİRLEME KAZA

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 GZ 2561, 01 ARZ 981 ve 33 DL 895 plakalı üç hafif ticari araç, Çevre Yolu kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan vatandaşlar yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 12 yaralı, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yolda, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.