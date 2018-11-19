Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Denizi’nde başarılı bir operasyona daha imza attı. Yumurta Ada'da mahsur kalan 13'ü çocuk, 14'ü kadın 44 kaçak göçmen operasyonla kurtarıldı.

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.



Mavi Vatan’da 7 gün 24 saat görev yapan Türk Sahil Güvenliği sabaha karşı Alo 158 ihbar hattına bir göçmenin yarım çağrısı ile harekete geçti. Önce göçmenlerin bulunduğu konum tespit edildi. Ardından Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyetine başladı.



Sahil Güvenlik ekipleri 13’ü çocuk, 14’ü kadın 44 kişiyi kurtardı. Soğuk ve yağışlı havadan etkilenen göçmenler Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü. Burada göçmenlere giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.



Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen 44 göçmenin arasında ateşi yükselen 7 çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



Afgan uyruklu Sakine Berbwri Yumurta Ada’da yaşananları; “Adada odun toplayıp ateş yaktık, ısındık. Akşamdan beri hiç bir şey yemedik. Yağmur yağıyordu, hava çok soğuktu. Çok rüzgâr vardı üşüdük. Daha sonra askerler bizi kurtardı" ifadeleriyle anlattı.



Çok korktuklarını belirten Sakine Muhammedrezai de, "Bir daha kaçmayacağım. Çok pişmanım. Afganistan güzel olursa tekrar dönmek isterim, yoksa daha çok Türkiye'de kalmayı düşünüyorum" dedi.



ulusal.com.tr