'Yumurta yok' denilen pasta sonu olmuştu: Remziye Horuz’un ölümüne ilişkin 3 kişi tahliye edildi

Doğum günü için arkadaşlarıyla aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz’un ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Fatih Y, Ferzende Y. ve Yakup A. bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlanırken, müşteki avukatı ise Şanlıurfa’dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Horuz’un yakınlarının ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 2 Aralık’ta meydana geldi. Remziye Horuz ile arkadaşları S.Y. ve B.D, bir pastaneden, Horuz’un yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Doğum günü kutlamasında pastayı yedikten sonra rahatsızlanan Horuz hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen 22 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. ile çalışanlar Fatih Y. ve Ferzende Y.’nin “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.