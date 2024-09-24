Yunan 4 günde 2. kez Türk plajına girdi! Yunanistan Sahil Güvenliği sınırı aştı

Yunanistan Sahil Güvenliği, Muğla'da Türkiye sahillerine kadar girdi. İlk olay Bodrum'da ikinci olay da Datça'da yaşandı. Yunan sahil güvenlik botundan inen bir kişi karaya çıktı, elini kolunu sallaya sallaya lastik botu alıp gitti. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yalnızca açıklama yaptı.

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Yunan 4 günde 2. kez Türk plajına girdi! Yunanistan Sahil Güvenliği sınırı aştı
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4 günde 2’inci kez Yunan burnumuzun dibine kadar geldi. Kıyılarımıza kadar girip, elini kolunu sallaya sallaya karaya ayakbastılar. Yunan sahil güvenliğin faaliyetleri sınırı aştı. Yunan unsruları Bodrum’un ardından bu kez Datça’da yasa dışı bir girişim yaptı.

Bir balıkçı tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yunan sahil güvenlik botunun Muğla'nın Datça ilçesindeki bir koyunda plaja girdiği görüldü. Bottan inen bir kişi karada bulunan botu denize çekti. Yunan botu, bu botu da alarak plajdan uzaklaştı.

Yunanistan sahil güvenliğinin karaya kadar gelip, son derece rahat hareketlerle plaja çıkması ve botu alıp, yine rahat hareketlerle Datça kıyılarından ayrılması tepki çekti.

Art arda skandal olaylar yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı ile telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yerlikaya’nın, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade ettiği belirtildi. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini söylediği kaydedildi.

Yunan Bakanı'nın, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirttiği ifade edildi. Konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini söylediği de belirtildi.

Kamuoyu, Yunanistan’ın sınır tanımazlığına verilecek yanıtı dikkatle bekliyor.

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