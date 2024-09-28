Yunan Gazetesi: Heybeliada Ruhban Okulu, YÖK'e bağlı özel üniversite olacak!

Gazete haberinde Ruhban Okulunun "YÖK’e bağlı ve bir vakfa ait özel üniversite olması" formülünde anlaşma sağlandığı belirtildi. Okulda ilahiyat, felsefe ve güzel sanatlar bölümlerinin bulunacağı kaydedildi.



İstanbul'da bulunan Heybeliada Ruhban Okulu’nun 53 yıl sonra yeni açılması gündemde.



İddialar Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini Gazetesi'nde yayımlandı. Gazete Milli Eğitim Bakanlığı ile Fener Rum Kilisesi arasında "YÖK’e bağlı ve bir vakfa ait özel üniversite olması” formülünde mutabık kalındığını yazdı



Habere göre okulun tekrar faaliyete geçmesi halinde, Ruhban Okulu’nda ilahiyat, felsefe ve güzel sanatlar bölümleri bulunacak.



Fener Rum Papazı Bartholomeos da Yunan basınına verdiği demecinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildiğini açıklamıştı. Bartholomeos, “Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz” ifadelerini kullanmıştı.



İddiaya göre Patrikhane’den 5 kişilik bir heyetin ayrıntıları görüşmek için önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceği belirtildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okulun açılışına yönelik hazırlık yapıldığına dair sözleri de yeniden gündem oldu.