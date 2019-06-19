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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Meriç ilçesinde bağlı Umurca köyünde yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü PKK şüphelileri B.T. ve L.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, B.T. ve L.T'nin daha önce haklarında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan
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