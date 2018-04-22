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Yunanistan'a kaçma girişimindeyken askeri bölgede yakalandı!

"Hudut Kartalları", Yunanistan'a kaçma girişimindeki terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

Yunanistan'a kaçma girişimindeyken askeri bölgede yakalandı!

"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olduğu  iddiasıyla bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı. 

54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği,  Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan  kişiyi fark etti.

Yakalanan D.A'nın (22) terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör  propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.

D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan
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