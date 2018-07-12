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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 4 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı
Muğla'da, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yapan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı yakalandı.

FETÖ zanlılarının Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bodrum ve Marmaris ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, İzmir'de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme"den aranan ve meslekten ihraç edilen üsteğmenler M.K. ve M.Ç'yi sahte kimlikle Bodrum'da kaldıkları apartta yakaladı.

Operasyon kapsamında zanlıların eşleri Z.Ç. ve Z.K. de gözaltına alındı.

Aramada elde edilen dijital materyallere el konuldu. 

Kaynak: AA
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