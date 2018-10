AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum" dedi.

Ömer Çelik Melih Gökçek ile ilgili soruya, "Sayın cumhurbaşkanımız Melih Gökçek konusunda 'biz 94'den beri kardeşiz bundan sonrada böyle devam edecektir' şeklinde ifade etmiştir." dedi.



Çelik, "Melih Gökçek'in Ak Parti içindeki arkadaşlığı dava arkadaşlığı konumunu değişmez." diye konuştu.



Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



"Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak"

Asgari ücret komisyonuyla ilgili haberlerle ilgili bakanımızla konuştuk. Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak.

Sayın Albayrak'ın söylediği konu ekonomik sorunun dış kaynaklı olduğuna dair açıklamalar dinledik. Bu saklı gizli değil. Sistematik şekilde tırmandırılmak istenen bir sonuç olarak görülüyor. Şimdi konuşacağımız kısmı bu kadardır. Size herhangi bir başkenti ifade edecek değilim.

Benim suskunluğumdan bile bir sonuç çıkarırsınız. Saldırıların, o gün kimlerin söylemleriyle gerçekleştiği her şekilde ortadadır.



Melih Gökçek'in MHP'den aday olacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'den Melih Gökçek'in adaylığına ilişkin sorduğumuzda "94'den beri yol arkadaşım" ifadesini kullandı. Sayın Gökçek'ten bir cevap gelmişti ama Gökçek sessizliğini koruyor. AK Parti'nin aday Melih Gökçek olabilir mi?

Bugün yine bir kulis iddiasıydı. MHP İstanbul adayının Dalan olabileceği ama Dalan "düşünmüyorum" olarak açıkladı. MHP'nin Gökçek ve Dalan ismini açıklaması siyasi hamle olarak yorumlandı.

Bunlar tabiidir. Her parti adaylarını açıklayacak. Herkes kendi ismi altında bu seçime giriyor. Herkesin kendi siyasi ajandası var. Her parti kendi planlamasını yapmıştır. Kesinlikli siyasi aktörlerle görüşüyorlardır. Siyasetin doğası gereği olan tartışmalardır.

Dün sayın Cumhurbaşkanımız Gökçek ile ilgili olarak kendisinin dava arkadaşlığına, kardeşliğine vurgu yaparak açıklama yaptı. Bu sayın Gökçek'in AK Parti ailesi içinde kardeşlikle nitelenen bir siyasi şahsiyet olarak bir vurgudur. Sayın cumhurbaşkanımız bu şekilde değerlendirmiştir. Sayın Gökçek AK Parti ailesinin içerisinde bir siyasetçi. Bulunduğu konum ne olursa olsun bu konum değişmez.

Bu açıklamalar kimlerin aktif olarak adayımız olacağı, olup olmayacağı şekilde bir sonuca bizi şu aşamada götürmez. Dünkü açıklama dava arkadaşlığına, kardeşliğe vurgu olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum.



Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki girişimleri

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum" dedi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri havalimanıyla ilgili eleştiri tweetleri attı.

Kati Piri’yi ciddiye almayın. Havalimanıyla ilgili gelişmelerde de rahatsızlık duyduğunu belli ediyor. Duygusal angajmanı politik tutum olarak değerlendirmek doğru değil. O benim mesleğime girmiyor, o işlere başkaları bakar. Ciddiye alınacak bir şey değil.

Çipras’ın sözleri olmuştu. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Yunanistan’da kendi kendilerine hukuk üretiyorlar,

Net bir şey söyleyeceğim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kendilerine yüce Meclisin 1995’te aldığı ikazı hatırlatıyorum. Bu şekilde kara sularının artırılmasına yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir. Deniz kuvvetlerimiz, sahil güvenliğimiz çok yüksek performansı gösteriyor. Kendilerini kutluyoruz.

Bahsettikleri yedinci parsel çok net koordinatlara sahip. Burası Türkiye’nin kıta sahanlığının dış sınırları içinde kalan bir bölge. Burada hak iddiasında bulunmamaları gerekir.

Şunu her zaman yapıyorlar. Tek taraflı bir girişimde bulunuyorlar. Hukuki kılıf uyduruyorlar.

Yedinci parseli dedikleri bölge kıta sahanlığımız içindedir. Silahlı kuvvetlerimiz tarafından gerekli cevap verilir. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz. Yunan tarafı 1995’teki Yüce Meclis’in ikazını unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti gereğini yerine getirme konusunda tereddüt etmez.





Cemal Kaşıkçı cinayeti

Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz. Kaşıkçı'nın cesedi nerededir. Bunu açıklayacak olanlar Suudi yetkililerin elindedir. Başkonsolos ülkesine döndüğü için ondan da bu bilginin rahatlıkla alınacağını biliyoruz. Bizim Başsavcımızın araştırmalarında net olarak görünüyor bunlara cevap vermeliler. Bu talimatı kim vermiştir? Bu yüksek dereceden talimat verilmeden yapılacak bir eylem değildir. Bu vahşice eklem ne zaman planlandı? Hiçbir şeyin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz. Bunu yapanların ifadelerinin bizim adli, makamlar ile paylaşılmasını istiyoruz. Türkiye toprakları içerinde yapıldı bu eylem ve bu yargılanmanın İstanbul'da yapılması gerekiyor. Durum ortada.



Bu vahşice eklem ne zaman planlandı? Hiçbir şeyin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz. Bunu yapanların ifadelerinin bizim adli, makamlar ile paylaşılmasını istiyoruz. Türkiye toprakları içerinde yapıldı bu eylem ve bu yargılanmanın İstanbul'da yapılması gerekiyor. Durum ortada.



Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı açıklamaları

Kılıçdaroğlu kronolojiyi hiç takip etmemiş. Olayın nasıl olduğuna dair en temel bilgilerden yoksun. Utanmadan Sayın Erdoğan cinayetten haberdardı diyor. Dünyada herkes tam tersini söylerken, Türkiye'nin tavrını takdir ederken dünyada sadece Kılıçdaroğlu kara propaganda yapıyor. Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor.



Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.