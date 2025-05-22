Yunanistan’da, Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki Dedeağaç’ta yapılacak tatbikata tepkiler sürerken, Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu. Yunanistan'ın Kumçiftliği kentinde yapılan görüşmenin İkili Güven Artırıcı Önlemler kapsamında yapıldığı açıklandı. Bir sonraki toplantının, Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Yunanistan, ABD ve NATO ile birlikte Dedeağaç'ta Türkiye'yi hedef alan tatbikata hazırlanırken, Ankara'nın Atina ile normalleşme temasları dikkat çekti.

Türkiye ve Yunanistan ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği kentindeki karargahta bir araya geldi. Görüşme, iki ülke sınırına sadece 4 kilometre mesafede yapıldı.

Toplantıya, Yunanistan'dan 3. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Atanasyos Fotinoğlou, Türkiye'den ise 9. Hudut Tugayı Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış katıldı.

Görüşmenin, 28 Nisan'da Selanik'te yapılan son toplantının devamı niteliğinde olduğu bildirildi. Generaller, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata vardı.

Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Temmuz 2023'te Litvanya'da kararlaştırdıkları Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının üç ekseninden birini oluşturuyor.