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Yunanistan'da deprem (28 Ocak son depremler)

Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da deprem (28 Ocak son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 17.48'de Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi

AFAD verileri
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan  açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3  olarak kaydedildi.

Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği  belirlendi.


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Etiketler; #ege denizi
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