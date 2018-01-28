Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 17.48'de Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi



AFAD verileri

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.



Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





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