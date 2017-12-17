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Yunanistan'da DHKP-C'den Erdoğan'a suikast planı iddiası!

Anadolu Ajansı'nın To Vima gazetesine dayandırdığı habere göre Yunanistan'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP-C'nin 9 üyesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu iddia edildi.

Yunanistan'da DHKP-C'den Erdoğan'a suikast planı iddiası!

To Vima gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, terör örgütü DHKP-C zanlılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir saldırı planladıkları ileri sürüldü.

Haberde, Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonda ele geçirilen notlarda, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a roketatar, el bombaları ve molotofkokteyleri ile bir suikast planladığını gösteren bir taslağın ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Saldırı planında Erdoğan'a "Akrep" kod adının verildiği belirtilen habere göre, Cumhurbaşkanının konvoyunun geçişi sırasında iki taraftan roketatarlarla saldırı gerçekleştirilecek ve bir grup örgüt üyesi ise aracın arkasından saldırıya devam edecekti.

ROKETATARLAR ARANIYOR

Haberde, emniyet güçlerinin, Atina'nın doğusundaki Parnitha Dağı eteklerinde gömülü olduğu tahmin edilen roketatar ve mühimmatların bulunması için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 terör örgütü DHKP-C üyesi Türk vatandaşı, tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkati çekmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #DHKP-C #erdoğan #yunanistan #Erdoğana suikast #Anadolu Ajans
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